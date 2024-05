ELEZIONI A COLLEDARA/ ECCO I CANDIDATI DELLA LISTA A SOSTEGNO DL CANDIDATO SINDACO SABATINO DI LEONARDO

La lista SIAmo Colledara presenta i suoi candidati alle elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno. Tra i nomi diversi esponenti di esperienza e continuità con la politica amministrativa, ma anche numerosi volti nuovi a partire dal candidato sindaco, l'ingegnere Sabatino Di Leonardo: nato il 12/03/1973 a Teramo. Da sempre residente nel Comune di Colledara nella piccola frazione denominata Villa Pizzicato, dalla quale si distacca solo in maniera parziale durante gli anni universitari.

Laureato a Roma nel 2002 e successivamente sposato con Loretta, da cui ha avuto tre figli, Federico, Maria Chiara e Lorenzo,

non ha avuto in passato alcuna esperienza amministrativa. La professione lo ha comunque portato a conoscere il funzionamento della macchina amministrativa e dei suoi meccanismi funzionali essendo stato consulente tecnico di varie amministrazioni comunali.

Libero professionista ingegnere con ventennale esperienza nel settore geotecnico, ha collaborato con primarie realtà industriali provinciali tra le quali spicca il Gruppo Amadori.

Ha inoltre collaborato continuativamente dal 2009 al 2011 e dal 2016 al 2019 con il Comune di Cortino per il sisma 2009 dapprima e sisma 2016 successivamente.

"Credo in una politica di vicinanza con le persone ed il territorio" Dichiara Di Leonardo "e credo che un'amministrazione debba cambiare linea, se non ha più nient'altro da costruire sul territorio, per il bene dei cittadini. Credo nello spirito di comunità che deve tornare ad ispirare la politica e unire gli abitanti del nobile territorio della Valle Siciliana al di là di 'bandierine' politiche che non possono rappresentare da sole la ricchezza e il realismo programmatico della nostra lista civica".