ELEZIONI/ ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA ELETTORALE DI FEDERICO AGOSTINELLI

Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno a Campli. Il Sindaco, ricandidato, Federico Agostinelli, inaugurerà i comitati elettorali della lista civica “A Tutto Campli” sabato 18, alle ore 17, a Sant’Onofrio, Via D. Mirabilii 113 (nei pressi del Caffè Vaniglia) e domenica 19, ore 11, a Campli, in Corso Umberto I, 35. “Sarà l’occasione per incontrarci, conoscere i candidati della nostra lista, parlare e presentare le nostre proposte e i progetti per il nostro territorio, ma anche trascorrere qualche ora insieme degustando un buon aperitivo con il nostro #AperiFede” ha detto il Sindaco.