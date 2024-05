ELEZIONI/ ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA ELETTORALE DI FABIANA MARIANI

Giovedì 16 maggio alle ore 20.00 presso la Casa del Cittadino (ex Scuola Elementare) a Sant’Onofrio si terrà la presentazione alla cittadinanza della Lista Civica “Svolta Campli!”che correrà alle prossime elezioni amministrative della città farnese l’8 e 9 giugno 2024. “In queste prime settimane di campagna elettorale abbiamo sentito forte l’abbraccio della nostra comunità e questo rinnovato entusiasmo verso un progetto nuovo, giovane, dinamico e con una forte vocazione e presenza femminile ci spinge a fare sempre di più” sottolinea la candidata Sindaco Fabiana Mariani.

Non casuale nemmeno la scelta della location che ospiterà la presentazione della Lista Civica “Svolta Campli!” ovvero la Casa del Cittadino a Sant’Onofrio, un importante luogo di aggregazione e di incontro nel quale far partire anche la fase di ascolto e di confronto con la comunità. “Nel corso della presentazione illustreremo le nostre idee, il nostro programma ed i nostri progetti per Campli ed il suo comprensorio, presenteremo i candidati della Lista, molti dei quali alla prima esperienza e con una forte caratterizzazione al femminile, ma daremo anche il via alla fase di ascolto del territorio per conoscere quelle che sono le problematiche, le richieste disattese e i desideri dei nostri concittadini, consapevoli del valore di un confronto sempre franco, costante e costruttivo” conclude la nota.

Al termine dell’incontro ci sarà un momento conviviale con un brindisi ed un piccolo rinfresco con la candidata Sindaco Fabiana Mariani e i candidati consiglieri della Lista Marino Fiorà, Maurizio Di Stefano, Luigina Ciarrocchi, Luigi Cipriani, Alessia Di Giovanni, Luca Di Girolamo, Jennifer Di Patrizio, Simone Iampieri, Alessandra Iozzi, Diana Marinelli, Michaela Pettinaro e Manuela Verdecchiache resteranno a disposizione dei cittadini per conoscersi e confrontarsi.