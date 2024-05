ELEZIONI A CERMIGNANO/ IL CANDIDATO SINDACO DEL CANE PRESENTA, DOMANI, LA LISTA

È in programma per sabato 18 maggio 2024 alle ore 20,30 nella Sala Consiliare del Comune di Cermignano la prima presentazione pubblica della lista civica “Tradizione e Futuro” guidata da Danilo Del Cane. Saranno presenti, oltre al candidato sindaco, tutti i candidati consiglieri i quali illustreranno brevemente le ragioni del loro impegno e le principali linee programmatiche in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel comune di Cermignano l’8 e 9 giugno 2024.

Danilo Del Cane ha deciso di mettersi in gioco per riportare vitalità e prosperità nel paese dove ha deciso di vivere con tutta la sua famiglia e far crescere i propri figli. Con determinazione e passione, Del Cane si candida come il volto del cambiamento e della rinascita per Cermignano. Obiettivo principale, suo e di tutti i candidati consiglieri della lista, è riuscire a far restare i giovani nel paese, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppando progetti che rendano la comunità più attrattiva e vivibile.

Dieci i candidati consiglieri, donne e uomini con diversi percorsi di vita e professionali, alcuni alla prima esperienza politica, ma tutti con la voglia di impegnarsi per contribuire alla crescita del territorio nel quale risiedono. I componenti di lista, in ordine alfabetico, sono: Battipane Remo, Biferi Claudio, Candelori Domenico, D’agostino Marco, Di Carlo Danilo Di Lorenzo Claudio, Fulminis Vanessa, Monticelli Luca, Narcisi Martina, Paolone

Gaetanino.

“Siamo un gruppo unito, - dichiara il candidato sindaco Del Cane – composto da persone che amano Cermignano e che hanno scelto di unire le loro competenze e le loro idee per ridare uno slancio al territorio, per migliorarlo e farlo crescere verso il futuro. Il nostro slogan, infatti, parla di futuro, di rilancio ma senza dimenticare le origini e le tradizioni. “Tradizione e Futuro” per ridare vita ed unità ad un paese oggi “spaccato”, con un deterioramento continuo del tessuto sociale. Il nostro è un progetto inclusivo rivolto ai cittadini di ogni età e ai diversi interessi che ogni età presenta. È un progetto innovativo e allo stesso tempo concreto perché ad oggi abbiamo tutti gli strumenti necessari per portare una ventata di aria nuova al territorio. Aspetto tutti i miei concittadini sabato per un primo incontro nel quale ci presenteremo e faremo conoscere il nostro programma e le nostre idee e ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, ci stanno supportando e sostenendo in questa avvincente sfida”.