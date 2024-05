ELEZIONI / DOMANI A PENNA SANT’ANDREA SI PRESENTA LA LISTA DI SEVERINO SERRANI

Sabato 18 maggio alle ore 21 presso il Complesso Polifunzionale “Camillo Santori” a Penna Sant’Andrea, si

terrà la presentazione della lista “Un impegno per il futuro”, che sostiene il candidato sindaco Severino

Serrani.

“Sono felice e orgoglioso di avere al mio fianco una lista composta, sia da persone con una passata esperienza

amministrativa, e sia da persone alla loro prima candidatura. Condividiamo un programma ambizioso, che è

una prosecuzione di quanto è stato fatto finora” – afferma Serrani.

“L’impegno della lista è quello di proseguire un’attività amministrativa corretta, partecipata e ispirata ai

principi di efficacia ed efficienza. Crediamo nei punti di forza della nostra comunità e siamo pronti a puntare

su di essi per consentire al nostro paese di prosperare. Grazie a tutti i candidati per il loro supporto”