ELEZIONI A TORANO/ FRANGIONI ANNUNCIA OLTRE 600 MILA EURO PER RICOSTRUIRE LA PALESTRA

Il Senatore Sigismondi, accompagnato dal consigliere regionale Marilena Rossi, presente venerdì sera in piazza a Torano Nuovo, alla presentazione della lista Torano Nuova del candidato sindaco Luca Frangioni ha annunciato lo sblocco da parte del governo prima e dell'ufficio speciale poi, dei maggiori fondi necessari per far partire definitivamente i lavori della palestra comunale di Torano Nuovo.