CAMPLI, BAGNO DI FOLLA A CAMPLI E SANT’ONOFRIO PER LA LISTA “A TUTTO CAMPLI - FEDERICO AGOSTINELLI SINDACO”

Un vero e proprio bagno di folla sabato, a Sant’Onofrio, e domenica, a Campli, per l’inaugurazione delle sedi elettorali della lista “A Tutto Campli - Federico Agostinelli Sindaco”e la presentazione dei candidati. Il Sindaco e i candidati consiglieri hanno ripercorso i cinque anni di lavoro per Campli e presentato il programma per il prossimo mandato con una grande partecipazione dei cittadini che sono intervenuti per l’occasione.