ELEZIONI / DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIVICA “UNITI PER TORRICELLA”

Si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 19:30 presso la Sala Polivalente del Comune di Torricella Sicura la presentazione ufficiale alla cittadinanza della Lista Civica “Uniti per Torricella” che sosterrà la candidatura di Monica Di Blasio a Sindaco. Nel corso della serata, dopo i saluti della candidata a primo cittadino, che illustrerà i punti salienti del programma elettorale del suo gruppo, interverranno tutti i candidati della Lista Civica per un saluto e per spiegare cosa li ha spinti a mettersi in gioco per il bene della comunità.

“In questi giorni stiamo girando Torricella Sicura e le sue frazioni per far conoscere il nostro programma elettorale, le nostre idee per un futuro migliore per questo paese, ma soprattutto per ascoltare i cittadini, le loro proposte, i loro pensieri, consapevoli che un confronto franco ed aperto sarà alla base del nostro agire non solo in campagna elettorale, ma anche dopo, quando il dialogo proseguirà e saremo pronti a integrare il nostro progetto con gli spunti che ci saranno forniti dal territorio” dichiara la candidata a primo cittadino Monica Di Blasio. “Invitiamo quindi tutta la cittadinanza ad intervenire numerosa per conoscere tutti i candidati Lista Civica “Uniti per Torricella” ed il nostro programma elettorale”.

Al termine dell’incontro Monica Di Blasio e tutti i candidati della Lista Marco Bilanzola, Iwan Brandimarte, Fabrizio Calcagni, Fabio Di Altobrando, Francesca De Santis, Paola Di Mattia, Nino Falconi, Annalisa Ioannone, Giulia Sacchetti e Mauro Salvitti saranno a disposizione della cittadinanza per conoscersi meglio e confrontarsi.