LA VICEPRESIDENTE DEL SENATO LICIA RONZULLI: «VOGLIAMO PORTARE A BRUXELLES I MIGLIORI, CHE SAPPIANO RAPPRESENTARE E DIFENDERE L’ITALIA, PERSONE COME ANTONELLA BALLONE»

«Per le Europee abbiamo presentato liste di grande qualità, privilegiando candidati che sul territorio potranno essere un valore aggiunto, un punto di riferimento. Persone come Antonella, donna, madre, imprenditrice».

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, lancia la campagna elettorale della candidata alle Europee, Antonella Ballone, sottolineando il valore delle candidature nate per essere portatrici di un reale bagaglio di esperienza.

«Noi non mettiamo in lista persone come la Salis, che ha solo l'obiettivo di sfuggire alla giustizia e ai processi. Questa è la sinistra. Noi siamo profondamente diversi - ha sottolineato la vicepresidente del Senato - noi mettiamo in campo i migliori, per difendere gli interessi degli italiani, delle nostre famiglie, delle nostre categorie produttive e di quelle eccellenze che troppo spesso vengono messe a rischio da una politica europea miope e penalizzante per il nostro Paese».

La candidatura di Antonella Ballone è espressione proprio di questo progetto, della volontà cioè di eleggere persone che a Bruxelles sappiano battersi per la difesa degli interessi dell’Italia: «Il miglior biglietto da visita che consegniamo agli elettori è rappresentato dai grandi risultati fin qui ottenuti, di come ben abbiamo lavorato in Europa - ha concluso la senatrice Ronzulli - continueremo a farlo, con coerenza e con serietà, all'interno di quel Ppe, del quale siamo componente essenziale, portando a Bruxelles persone come Antonella Ballone».