CAMPLI, AGOSTINELLI FA IL PIENO ANCHE NELLE FRAZIONI

Tantissimi cittadini stanno accompagnando le prime tappe della campagna elettorale della lista “A Tutto Campli – Federico Agostinelli Sindaco”. Dopo il bagno di folla di Campli e Sant’Onofrio dove la lista è stata presentata lo scorso fine settimana, grande partecipazione nei giorni scorsi anche a Molviano, presso l’Agriturismo “Il Vecchio Carro”, dove Agostinelli e la sua lista hanno incontrato i cittadini di Cognoli, Marrocchi e Molviano, e a Villa Camera, presso l’Agriturismo “Il Montanaro” con i cittadini di Boceto e Villa Camera. Prossimo appuntamento, domani, sabato 25 maggio, ore 21, a Cesenà presso il circolo (ex scuola elementare).



“E’ una bellissima campagna elettorale, che affrontiamo con il sorriso e forti dei risultati raggiunti in questi cinque anni. Continueremo ad incontrare tutti i cittadini, in tutte le frazioni, perché tutte hanno pari dignità e nessuno deve restare indietro. La nostra lista si chiama “A Tutto Campli” per questo motivo. Continueremo a spiegare i risultati raggiunti e il nostro programma per i prossimi 5 anni, per proseguire un grande progetto di cambiamento e rinnovamento che abbiamo iniziato e che deve andare oltre” ha detto il Sindaco.