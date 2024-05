CAMPLI, INAUGURATO IL NUOVO CAMPO SPORTIVO “U. BOLLETTINI”

È stato inaugurato ieri il nuovo campo sportivo “U. Bollettini” di Campli, in località Cappuccini. L’impianto è stato riqualificato e rinnovato, con un nuovo manto in erba sintetica. I lavori hanno interessato anche gli immobili che ospitano gli spogliatoi.



“È un altro grande obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione - ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli - reso possibile grazie ad un finanziamento ottenuto di oltre 600mila euro a fondo perduto. Questo intervento, atteso da anni, si aggiunge a quelli realizzati presso gli impianti sportivi di Marrocchi, dove è stato riqualificato l’ex campo di calcio a 5, dove adesso è presente un campo polifunzionale per basket e pallavolo, dove è stato costruito un nuovo campo da padel, e dove è stata riqualificata la recinzione, con un nuovo impianto di videosorveglianza e un nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico. Anche questi interventi sono stati realizzati senza accendere mutui e senza indebitare i cittadini”.



All’inaugurazione di ieri erano presenti vecchie glorie del calcio locale, l’ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese e la famiglia di Umberto Bollettini a cui il campo è intitolato.