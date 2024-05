ELEZIONI / ATRI -FERRETTI: «A FONTE CANALE MARCONE SCOPRE UN’ALTRA FRANA …QUELLA DELLA SUA CREDIBILITA’»

Nel suo affannoso tentativo di trovare spazi di visibilità, il candidato Sindaco del Centrosinistra

continua ad inanellare gaffe a ripetizione.

Cercando, infatti, di denunciare mancanze della precedente amministrazione, si avventura sulla

frana di Fonte Canale, alla ricerca dell’ennesimo scandalo su un’incompiuta.

Sfugge, al candidato Marcone, che quella strada non è chiusa da «due anni», come riferisce nella

sua accusa, ma da nove mesi e quando ci offre una lezioncina (non richiesta) sulla ricerca di

finanziamenti, mostra di non sapere neanche (ed è grave per un ex consigliere) che

l’Amministrazione Comunale non solo aveva già affrontato il problema, con un progetto da 1,2

milioni, ma aveva anche già inoltrato la relativa richiesta di finanziamento alla Regione, perché

interventi di questa portata, su temi come quelli della difesa del territorio dal dissesto

idrogeologico, pretendono la partecipazione di enti superiori.

Stessa prassi seguita, negli anni, nei numerosi altri interventi portati a termine proprio nella

mitigazione del dissesto e nella sistemazione di strade interessate da movimenti franosi.

Nella sua ennesima “pubblica denuncia”, il candidato Marcone è riuscito però nell’impresa di

rivelare agli atriani un’altra frana, quella della sua credibilità

Il candidato Sindaco

Piergiorgio Ferretti