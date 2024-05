TOUR PUGLIESE OGGI PER LA CANDIDATA ALLE EUROPEE ANTONELLA BALLONE

La candidata alle elezioni Europee per Forza Italia, Antonella Ballone, sarà oggi in un tour nelle principali città pugliesi per incontrare imprenditori, aziende locali e candidati alle elezioni comunali. La giornata di incontri è stata pianificata con una serie di appuntamenti che inizieranno la mattina a Monopoli e si concluderanno nel tardo pomeriggio a Foggia.

Il tour inizierà alle 9:30 presso il Comitato Forza Italia di Monopoli, dove la Ballone avrà l'opportunità di confrontarsi con i sostenitori locali. Successivamente, alle 11:00, sarà a Gioia del Colle per un incontro con la comunità e le realtà imprenditoriali del territorio.

Alle 12:15, Antonella Ballone si recherà a Putignano per un importante appuntamento presso il comitato del candidato sindaco Gianluca Rospi. Qui discuterà delle sfide e delle opportunità per la città, nonché delle strategie per migliorare il sostegno alle imprese locali.

Il tour proseguirà a Bari, con due tappe consecutive: alle 13:30 presso il Circolo della Vela, dove incontrerà gli appassionati e i professionisti del settore marittimo, e alle 14:30 per un caffè con i candidati al comune di Bari, occasione in cui si discuteranno i programmi elettorali e le iniziative future per la città.

Alle 15:15 la Ballone sarà a Modugno per proseguire il dialogo con la cittadinanza e le realtà produttive locali, mentre il tour si concluderà a Foggia alle 17:15, dove incontrerà imprenditori e sostenitori per discutere delle politiche europee e del loro impatto sul territorio pugliese.

Questo tour rappresenta un'importante occasione per Antonella Ballone di rafforzare il suo legame con la Puglia, ascoltare le esigenze dei cittadini e dei rappresentanti locali, e promuovere il suo programma elettorale in vista delle prossime elezioni europee.