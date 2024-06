ELEZIONI / PENNA SANT'ANDREA, DOMANI SERRANI INCONTRA GLI ELETTORI





Severino Serrani, candidato sindaco nel Comune di Penna Sant’Andrea alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, terrà, insieme alla sua lista “Un Impegno Per Il Futuro”, il seguente incontro pubblico: Domenica 2 giugno alle ore 21 presso l’Albergo, Ristorante, Bar “San Lorenzo” in via Nazionale, 27 a Val Vomano.