ELEZIONI EUROPEE / ANTONELLA BALLONE CHIUDE A TERAMO LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Non poteva non essere la sua città, Teramo, il luogo della chiusura della campagna elettorale di ANTONELLA BALLONE, candidata alle Elezioni Europee nella lista di Forza Italia per il Collegio Meridionale. MERCOLEDI’ 5 GIUGNO alle ore 19.00 in PIAZZA ORSINI lato caffè MANARI) infatti ANTONELLA BALLONE chiuderà idealmente l’emozionante viaggio elettorale che l’ha vista, negli ultimi mesi, incontrare e ascoltare migliaia di cittadini nelle sei regioni di quel Mezzogiorno che può e deve diventare sempre più una risorsa per l’Europa. Sarà un incontro con tutta la città e il territorio, chiamati a farsi parte di questa sfida che, per la prima volta, potrà portare una di noi, una teramana, a Bruxelles.

«E’ proprio per questo che ho deciso di candidarmi: per portare la mia Teramo, la mia provincia e la mia regione all’attenzione dell’Europa, ma guadagnando l’attenzione che si riserva ai protagonisti - spiega la candidata - Troppo spesso, questa città, questa provincia e questa regione hanno pagato il prezzo della distanza dall’Europa, di quella distanza fatta di mancanza di rappresentanza diretta, di marginalità rispetto ai meccanismi decisionali. È il momento di cambiare. É il momento di andare in Europa da protagonisti. Per la prima volta, la voce di uno di noi, può farsi portatrice di tutte le nostre voci. È il nostro momento: l’Abruzzo deve vincere insieme» Ad accompagnare ANTONELLA BALLONE, saranno a Teramo il Presidente del Consiglio Regionale LORENZO SOSPIRI e l’onorevole NAZARIO PAGANO, coordinatore regionale di Forza Italia