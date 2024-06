ELEZIONI / QUINDICI ABRUZZESI IN CORSA PER UN SEGGIO A BRUXELLES

Sono 15 gli aspiranti europarlamentari abruzzesi che corrono per un seggio alle elezioni di oggi e domani.



Nel centrodestra,

Fratelli d’Italia candida Nicola D’Ambrosio, chietino, presidente nazionale di Azione universitaria, ma i meloniani presentano anche Giovanna Greco, commercialista molisana residente a Vasto.

In Forza Italia figurano i nomi di Antonella Ballone, teramana, a presidente della Camera di commercio Gran Sasso, ed Eliseo Iannini, aquilano, imprenditore edile.

Nella Lega c’è Laura Cucchiarella, aquilana, assessore alla Mobilità nel capoluogo.

Passando al centrosinistra,

il Partito democratico schiera Manola Di Pasquale, teramana, avvocato già presidente regionale dei dem.

Nel Movimento 5 stelle due abruzzesi, la ex parlamentare Valentina Corneli, giuliese, e Fabio Stella, assessore alla Sanità a Chieti.

Azione in Abruzzo punta sull’avvocato Libera D’Amelio, consigliere comunale a Tortoreto.

Alleanza Verdi e Sinistra schiera Giulia Persico, pescarese, avvocato.

Nella lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro ci sono Maurizio Acerbo, pescarese, già deputato e consigliere regionale, e due aquilani: Paolo Della Ventura, ambasciatore del patto europeo per il clima, e Ilaria Leonardis, commercialista.

Infine, nella lista di Libertà, l’aggregazione legata a Cateno De Luca, l’allevatore aquilano Dino Rossi e l’avvocato teatino Paola Piccone.