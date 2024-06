EUROPEE: DATI PARZIALI, AFFLUENZA INTORNO AL 14%

L'affluenza per la prima giornata delle elezioni EUROPEE iniziata alle 15 in Italia si attesta intorno al 14%. Secondo i dati parziali del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' su 41.680 sezioni su 61.650 l'affluenza si attesta al 14,29%.

Seggi elettorali chiusi alle 23, riaprono domani alle 7 (fino alle 23) per il rinnovo del Parlamento europeo nonché della Regione Piemonte e delle amministrazioni per circa altri 3.700 Comuni. Lo spoglio inizierà domani subito dopo la chiusura delle urne (dalle 23). In Italia più di 51 milioni di italiani sono chiamati a scegliere 76 eurodeputati su 720.