EUROPEE: INSTANT POLL AFFARI ITALIANI, FDI PRIMA FORZA POLITICA, BENE IL PD

Fratelli d'Italia si confermerebbe prima forza politica con una forchetta tra il 25,1 e il 29,1% migliorando il fato delle Politiche 2022 (26%). In crescita rispetto a due anni fa il Partito Democratico che si attesta tra il 20,2 e il 24,2% rispetto al 19,1% delle Politiche. In calo il M5S tra il 10,3 e il 14,3% (alle Politiche aveva ottenuto il 14,4%). Questo il risultato delle Europee secondo l'INSTANT POLL di Lab 22.01 per

affaritaliani.it. La Lega sarebbe davanti a Forza Italia tra il 7,4% e l'11,4% migliorando così l'8,8% delle Politiche 2022. Ma il partito di Antonio Tajani è vicino, tra il 6,9 e il 10,9% (alle Politiche si era fermato all'8,1%). Bene Alleanza Verdi Sinistra che supera lo sbarramento del 4% e si attesterebbe tra il 4,4 e il 6,4% crescendo rispetto a due anni fa (3,6%). Stati Uniti d'Europa rischia con una forchetta tra il 3,3 e il 5,3%. Carlo Calenda con Siamo europei tra il 2,6 e il 4,6%. Tutte le altre liste sono sotto la soglia del 4%.

E' scattato un applauso e si è sentito qualche ''evviva'' nella grande sala dove è riunito il comitato elettorale di Fdi, al Parco dei principi, alla notizia dei primi INSTANT POLL sul voto alle Europee.