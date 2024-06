ELEZIONI EUROPEE / TERAMO VOTA IN ROSA, BALLONE E DI PASQUALE DOMINANO IN CITTÀ, PROVINCIA E REGIONE, BENE ANCHE D’AMELIO E CORNELI

I teramani votano in rosa e, soprattutto, votano teramano. Alle Europee, infatti, sono state Antonella Ballone e Manola Di Pqsquale le più votate in città. A prevalere, tra le due, è stata la candidata azzurra, con 1993 preferenze, rispetto all’ex presidente del PD, che ne ha riportate 1835. Un risultato che si ripete anche in provincia, dove le due candidate sono state le più votate delle loro liste, con oltre 5mila voti a testa. Numeri che raddoppiano in regione, dove le due teramani hanno raccolto un gran numero di voti, Manola Di Pasquale si attesta sulle 15 mila preferenze, battuta (ma di poco) nella lista del PD solo da Antonio Decaro e Lucia Annunziata, mentre Antonella Ballone è la più votata di Forza Italia in Abruzzo, con oltre 10mila preferenze, battendo anche il “big” del suo partito, Antonio Tajani. Così come ha fatto anche Libera D’Amelio, con quasi 2 mila preferenze in tutta la provincia, più del quadruplo di quelle del suo segretario Calenda. Anche a Teramo città la D’Amelio ha battuto Calenda, anche se le percentuali del partito dell’ onorevole Sottanelli sono state più modeste, col 3,4 per cento, molto meno del feudo rosetano, dove invece Azione ha sfiorato il 10 per cento, ma mai come a Tortoreto, dove la D’Amelio è consigliera comunale ed è stata la più votata, battuta nelle preferenze solo da Giorgia Meloni. Anche i Cinque Stelle vantano una teramana, tra i più votati a Teramo, Valentina Corneli guida la sua lista con 372 preferenze, che a livello provinciale diventano duemila, ma sul regionale cede il primo posto a Fabio Stella, pur riportando un risultato che sfiora le cinquemila preferenze.