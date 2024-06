ELEZIONI EUROPEE / CON 40MILA PREFERENZE ANTONELLA BALLONE È IN CORSA PER BRUXELLES

Sarà adesso il calcolo (mai semplice) degli incastri tra voti diretti, voti all’estero, voti fuorisere e, soprattutto, l’incrocio tra i voti raccolti a livello di collegio e i quorum raggiunti a livello nazionale, a stabilire l’assegnazione dei seggi. E Teramo, con la provincia e la regione Abruzzo, guardano con attenzione alla possibilità che scatti il terzo seggio per Forza Italia, che consegnerebbe ad Antonella Ballone un posto a Bruxelles. Con quasi quarantamila preferenze, la Ballone è infatti quarta di lista, ma Tajani rinuncerà, quindi di fatto la candidata teramana è terza e se due seggi sono al partito sono pressoché sicuri, per Fulvio Martusciello e la calabrese Giusy Pinci, il terzo è legato al calcolo cui accennavamo in apertura. Bisogna solo aspettare, nell’attesa di sapere se so concretizzerà un risultato che, comunque lo si legga, sarebbe certo straordinario per l’Abruzzo e per Teramo in particolare.