ELEZIONI EUROPEE, MANOLA DI PASQUALE E' STATA LA CANDIDATA ABRUZZESE PIU' VOTATA

Un risultato importante che mi riempie di orgoglio. Sono stata la candidata abruzzese più votata nella mia regione alle elezioni europee con oltre 17mila preferenze: un dato per il quale ringrazio ogni singolo elettore ed elettrice per avermi accordato una tale fiducia in una sfida così difficile.

In Abruzzo la lista del Partito Democratico ha ottenuto numeri rilevantissimi ed il mio nome è stato, dopo quello del sindaco Antonio Decaro e della giornalista Lucia Annunziata, il più votato. In tutta la circoscrizione Meridionale, dove sono stata l'unica abruzzese candidata nella lista del PD, le preferenze accordatemi sono state più di 18mila.

Ciò che da una prima analisi dei dati emerge è l'ottima performance del Partito Democratico in tutto il Meridione, ma anche in Abruzzo (con oltre il 20,36%) e in provincia di Teramo (col 20%). Qui in particolare sono stata la più votata in assoluto del PD con 6166 voti.

Per quanto riguarda il comune di Teramo, il Partito Democratico ha ottenuto il 23,44% ed il mio nome è stato quello più scritto sulle schede: 1835 preferenze. Un dato, questo, che mi emoziona particolarmente trattandosi della mia città.

Fin qui i numeri, parziali, sui quali ci sarà tempo e modo di tornare per un'analisi che sia politica e di più ampio respiro.