ATRI/ IL COMMISSARIO LASCIA IL COMUNE ED AUGURA BUON LAVORO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE ENTRERA'

“I mesi trascorsi nel Comune di Atri come Commissario sono stati intensi e importanti. Ho conosciuto più da vicino una comunità molto cordiale e aperta, una città ricca di arte, cultura e bellezza. Termino questa mia esperienza, che è stata impegnativa e stimolante, con commozione e sincera gratitudine verso la cittadinanza e verso i dipendenti comunali, estremamente professionali e collaborativi. Un agire che ha reso il mio percorso molto gratificante dal punto di vista umano. Desidero ringraziare il sub commissario Chiara Fabrizi, che mi ha affiancato con la sua straordinaria competenza. Un ringraziamento particolare al Prefetto Fabrizio Stelo, per avermi affidato questo importante incarico. Porterò con me ricordi indelebili di questi mesi. All’Amministrazione che subentrerà auguro un buon lavoro e ai cittadini atriani porgo il mio saluto e esprimo la mia riconoscenza”.

Con queste parole il Commissario prefettizio del Comune di Atri, Alberto Di Gaetano, saluta i cittadini atriani al termine del suo incarico iniziato il 23 gennaio 2024, a seguito dell’annullamento delle elezioni comunali da parte del Consiglio di Stato.