ELEZIONI / A CELLINO ATTANASIO RICONFERMATO IL SINDACO USCENTE PINO DEL PAPA



Giuseppe "Pino" Del Papa, di Idee in Comune è il riconfermato Sindaco di Cellino Attanasio. Non ce l'ha fatta la sfidante Giovanna Modesti, candidata per la lista civica Cambiamo Cellino.