FABIANA MARIANI: “MI CONGRATULO CON IL SINDACO AGOSTINELLI. FAREMO UN’OPPOSIZIONE SERIA E COSTRUTTIVA AL SERVIZIO DEI CAMPLESI”

“Mi sono già recata di persona a fare i complimenti al Sindaco Federico Agostinelli a cui ho augurato un buon lavoro al servizio della nostra comunità. Da parte mia e del mio gruppo prometto un’opposizione costruttiva e propositiva, vicina alla gente e attenta alle problematiche del territorio” dichiara Fabiana Mariani, candidata Sindaco della Lista Civica “Svolta, Campli!”.

“Voglio ringraziare tutta la mia squadra per il grande lavoro fatto in queste settimane, i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia, la mia famiglia e i miei figli per l’immenso sostegno che mi hanno dato giorno per giorno. Non molleremo di un millimetro e anche dai banchi dell’opposizione continueremo a lavorare per questa comunità, a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti. Campli merita il nostro impegno, lotteremo per i nostri ideali e per le generazioni future” conclude Fabiana Mariani.