VIDEO / GATTI: “BENISSIMO IL CDX NEL TERAMANO, CHI FA I CONTI SUL BIM E IL RUZZO… CONTROLLI I NUMERI” E SUL COMUNE DI TERAMO: “SPERO, DA CITTADINO, CHE QUESTA GIUNTA COMINCI A LAVORARE”

“Per il Centrodestra teramano, credo di poter dire che sia stata una tornata elettorale di grande soddisfazione”. Paolo Gatti si è appena congratulato con Jwan Costantini, per la rielezione al primo turno, e sta andando ad Atri, per abbracciare il riconfermato Piergiorgio Ferretti, quando lo intercettiamo col microfono di certastampa, per chiedergli un commento a caldo sul risultati elettorali: “Mi dispiace per Penna Sant’Andrea, dove Serrani è stato battuto, ma abbiamo riconquistato Cermignano e Sant’Egidio alla Vibrata - commenta - il risultato molto significativo è di certo quello di Giulianova, così come quello di Atri, che danno davvero la quota del lavoro fatto bene”. Come sempre, le elezioni comunali aprono il campo ad una serie di valutazioni, e di conseguenze, specie nella gestione degli enti sovracomunali: “Sì, lo so che c’è chi si sta impegnando nel fare i conti sul Risiko delle partecipate - commenta - ma lo invito a farli con la massima attenzione, perché i numeri dicono sempre la verità e non fanno strategie”. E su Teramo? “Quando alla fine del secondo Brucchi ci trovammo a vivere un periodo difficile, di litigiosità, ci chiamarono poltronisti… io non lo farò, ma da cittadino mi auguro che questa Giunga voglia finalmente cominciare a lavorare” .