VIDEO/ JWAN COSTANTINI TRIONFA A GIULIANOVA E VIENE RIELETTO AL PRIMO TURNO: "DEDICO QUESTA MIA VITTORIA A MIA MOGLIE E A MIO FIGLIO, FAREMO UNA GRANDE SQUADRA"

E' una bella giornata di democrazia quella di oggi, saremo a disposizione anche delle opposizioni per il bene di Giulianova. Lo ha detto il sindaco rieletto al primo turno Jwan Costantini che da domani torna a lavorare per la sua città in Comune. Nei prossimi giorni sarà ricostruita una squadra nuova. Agli sfidanti dico: "chi sarà in consiglio comunale ...ascolteremo tutti. Dedico la mia vittoria a mia moglie e a mio figlio Rizzardo".