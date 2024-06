ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI GIULIANOVA, IL PIU' VOTATO E' PAOLO GIORGINI, NON ESPRIME NESSUN ELETTO LA LEGA, NON ENTRA LANCIOTTI

Il nuovo consiglio di Giulianova è cosi composto dopo la ripartizione dei seggi: con il Sindaco Jwan Costantini entrano in consiglio: tre candidati di Giulianova Turismo ( Paolo Giorgini, il più votato e Nausicaa Cameli con Marco Di Carlo. Primo dei non eletti: Piergiorgio Bizzarri), due della lista Jwan Costantini sindaco (Marco Cartone e Paolo Bonaduce. Primo dei non eletti: Maurizio Franchi), due di Obiettivo Giula-Nova (Roberto Mastrilli il secondo più votato e Federico Montebello. Primo dei non eletti: Giuseppe Cartone), due di Fdi (Matteo Francioni e Maria Luigia Orfanelli. Primo dei non eletti: Laura Ciafardoni) uno di Forza Italia (Lidia Albani. Primo dei non eletti: Paolo Calafiore), ed uno di Verso Giulianova (Riccardo Cichella. Primo dei non eletti: Pina Blasiotti). Non eleggono consiglieri: Noi moderati, Giulianova in Movimento e il partito del sindaco: la Lega. Per l’opposizione entrano: Alberta Ortolani, due del Pd (Oreste Marchionni e Alessandra Matone) ed uno del Cittadino Governante (Franco Arboretti). Entra inoltre in consiglio: Daniele Di Massimantonio, non entra Romolo Lanciotti.