ELEZIONI / GIORGIO D’IGNAZIO: “SIAMO IL SECONDO PARTITO DI GIULIANOVA, SU QUESTO RISULTATO COSTRUIREMO IL PD DEL FUTURO”

“Soddisfatto… anzi: soddisfattissimo”. Giorgio D’Ignazio non frena l’entusiasmo, il suo PD a Giulianova è andato bene, segnando una tappa importante il quello che deve essere un percorso di ricostruzione della presenza e del ruolo politico.

“Abbiamo eletto due consiglieri comunali, ponendoci nei fatti come seconda forza politica, tra i partiti, dopo Fratelli d’Italia,, siamo la prima forza dell’opposizione, superando anche il Cittadino governante - commenta D’Ignazio, che è anche componente degli organismi nazionali del partito - tutto questo rappresenta un’ottima spinta per avviare una nuova stagione, puntando sui tanti giovani che si sono avvicinati alla politica e che vogliono impegnarsi per Giulianova”.

Si lavora, dunque, per il “dopo Costantini”?

“Si lavora anche per fare un’opposizione seria e costruttiva al Sindaco, che ha avuto un risultato elettorale notevole e al quale va anche il mio augurio di buon lavoro - continua D’Ignazio - una maggioranza, anche se forte, può governare bene solo se c’è anche un’opposizione motivata e attenta, noi siamo pronti”.

Insomma, nonostante la grande affermazione del Sindaco rieletto, il PD non si scoraggia: “Al contrario, siamo motivatissimi, sappiamo di avere una sfida importante da affrontare e siamo pronti a farlo”