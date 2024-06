ELEZIONI / PAGANO: «ALLE AMMINISTRATIVE PER FORZA ITALIA UNA CRESCITA STRAORDINARIA»

“Alle elezioni amministrative in Abruzzo, Forza Italia ha dimostrato non solo di essere in ottima forma, ma ha registrato una crescita straordinaria di consensi sul territorio, superando abbondantemente la doppia cifra, contribuendo alla riconferma dei tre candidati Sindaco di centrodestra. Ad un anno esatto dalla scomparsa del suo fondatore, essere riuscito a far tornare Forza Italia a queste percentuali è un risultato che mi inorgoglisce particolarmente e che dedico alla memoria di Silvio Berlusconi, del quale continueremo sempre a rappresentare i valori di forza politica moderata, liberale ed europea, dove la competenza e le capacità della classe politica fanno la differenza.” Così in una nota il Coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, on. Nazario Pagano. “Con un'affluenza dei votanti del 61,68%, di gran lunga superiore alle elezioni europee e alle ultime regionali – continua Pagano – a Pescara Forza Italia riconferma il sindaco uscente Masci e con il 17,9% dei consensi, per soli 69 voti, sfiora il risultato clamoroso di tornare ad essere il primo partito della coalizione di centrodestra. Colgo l’occasione per ringraziare il segretario provinciale e Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l’eccellente lavoro svolto. A Montesilvano, invece, Forza Italia ottiene un ottimo 19,19% di voti e solo a Giulianova la percentuale è sotto il 10%, dove però le numerose liste civiche hanno caratterizzato principalmente la competizione elettorale. Questo risultato, che consolida e rafforza ulteriormente la crescita di Forza Italia in Abruzzo- conclude l’on. Pagano- è sicuramente merito della nostra classe dirigente, della nostra comprovata competenza e affidabilità, sempre più apprezzata e votata dai cittadini abruzzesi.”