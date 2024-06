ELEZIONI / BRANDIFERRI: «TUTTE LE SINDACHE RICANDIDATE SONO STATE RIELETTE... LE DONNE FANNO LA DIFFERENZA»

Nelle elezioni amministrative appena concluse che hanno riguardato 23 comuni della Provincia di Teramo, un trend consolidato si è dimostrato degno di nota: tutte le donne che si erano candidate per un secondo mandato da Sindaco sono state elette di nuovo. Si fa riferimento a Catiuscia Cacciatore per il Comune di Arsita, Romina Sulpizi per il Comune di Morro D’Oro, Maria Marsili per il Comune di Canzano, Anna Ciammariconi per il Comune di Torano Nuovo.

“Questo risultato – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e supplente della Regione Abruzzo Monica Brandiferri - non solo evidenzia la fiducia e l'apprezzamento che gli elettori ripongono in queste leader, ma rappresenta anche un significativo passo avanti per la rappresentanza femminile in politica. Anche se non bisogna dimenticare che su 23 comuni della Provincia di Teramo in cui si è votato, le donne Sindaco elette, su un totale di 11 candidate, sono solo 4 e tutte al secondo mandato.

Le candidate rielette hanno dimostrato di avere una solida connessione con le loro comunità, guadagnandosi il rispetto e la fiducia attraverso il duro lavoro, la dedizione e la capacità di ottenere risultati concreti.

Il fatto che tutte le candidate al secondo mandato siano state rielette come Sindaco, mentre nessuna delle nuove candidate sia riuscita ad ottenere la vittoria, dimostra che l'esperienza e la comprovata capacità di leadership siano fattori cruciali per gli elettori ed è la riprova del fatto che loro hanno saputo mantenere e rafforzare il proprio consenso nel corso degli anni, e, quindi, che la fiducia guadagnata durante il primo mandato è stata ben riposta.

Tale contesto non deve però scoraggiare le nuove candidate, ma piuttosto servire da ispirazione e spingerle a fare sempre meglio per riproporsi con ulteriore entusiasmo, seguendo l’esempio delle rappresentanti femminili che hanno ottenuto la rielezione. Con determinazione, competenza e impegno, è possibile fare la differenza e ottenere il sostegno necessario per portare avanti il proprio programma politico.

Rivolgo le mie sentite congratulazioni a tutte le donne rielette e alle nuove consigliere. Auspico che il loro esempio continui a ispirare e ad aprire la strada a future generazioni di donne leader”.