ELEZIONI / LA POLTRONA STA A C(u)ORE.



I Consiglieri eletti nella Lista Puntiamosciano apprendono con sconcerto che subito dopo lo spoglio elettorale, prima della sua proclamazione, il Dott. Core ha protocollato la rinuncia alla carica di Consigliere, catapultando quindi in Consiglio Comunale l ‘Avvocato Cianella. La procedura adottata da grandi strateghi politici è stata studiata e premeditata non per offrire il vero cambiamento di Mosciano, ma per blindare la poltrona

dell’Avvocato Cianella in Provincia.

Chi proponeva 100 giorni per fare, ha impiegato 100 minuti per scappare da Mosciano e per sottrarsi agli impegni con gli elettori, facendo perdere quindi a Mosciano

un’opportunità di rinascita e soprattutto di trasparenza politica.



Mosciano Sant’Angelo

Avv. Baldini Nadia

Dott.ssa Del Gaone Angela