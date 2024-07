COLPO DI SCENA AL COMUNE DI GIULIANOVA: ENTRA MATONE ED ESCE MAZZAGUFO

Colpo di scena in Consiglio Comunale a Giulianova, all'esito del riconteggio: entra Alessandra Matone del PD ed esce la consigliera Mazzagufo, della Lista Di Massimantonio. In una nota, tutta la soddisfazione del PD,



Il Partito Democratico di Giulianova apprende, con immenso entusiasmo e soddisfazione, la notizia dell’accoglimento, da parte del Tribunale di Teramo, dell’istanza in autotutela presentata per il coretto riconoscimento del seggio di Consigliere Comunale all’Avv. Alessandra Matone. Nella certezza che la giustizia avrebbe fatto il suo corso, la Comunità Democratica, con grande moderazione e senso di responsabilità, è rimasta in attesa, senza raccogliere o dar seguito a polemiche. Teniamo ad esprimere i più sentiti ringraziamenti all’Avv. Luigi Guerrieri, per la grande disponibilità e le eccellenti qualità professionali dimostrate nel corso di queste settimane. Ringraziamo altresì il Tribunale di Teramo e la Commissione Elettorale per aver fugato, con efficiente solerzia, ogni dubbio, ripristinando, a norma di legge, la corretta assegnazione alla luce degli esiti emersi dalle urne. Grati per il supporto degli elettori, senza cui non sarebbe stato possibile conseguire questo importante risultato, siamo certi che la Consigliera Matone, accanto al Consigliere Marchionni, saprà portare avanti una ferma e costruttiva opposizione, nel solco del rinnovamento intrapreso dal Partito Democratico e nell’interesse della nostra città.

Partito Democratico Giulianova