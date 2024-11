LA FAMIGLIA DEL PICCOLO EDOARDO RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE SI SONO STRETTI ATTORNO AL LORO IMMENSO DOLORE: "DALLE CREPE EMERGE LA LUCE"

Con questa lettera vorremmo ringraziare tutta la comunita abruzzese che in un momento cosi difficile e intenso di emozioni difficili da vivere si e' stretta attorno a noi, donandoci amore e calore :

GRAZIE PER L'AFFETTO RICEVUTO

aisanitari dell'ospedale Mazzini di Teramo, al primario, alla psicologa e a tutto il reparto di rianimazione che hanno messo in atto tutta la loro professionalita e umanita per riescire a salvarlo.

ai compagni di scuola e ai suoi amici cosi come alla sua scuola

In questo momento di sconforto e di stanchezza emotiva ci sembra un gesto doveroso verso di Voi che vi siete prodigati per farci sentire la Vs vicinanza

Con il passare dei giorni realizziamo in modo piu consapevole quanto affetto abbiamo ricevuto , vogliamo essere portatori sani di un messaggio di speranza:

"Dalle crepe emerge la luce" , non dimenticate mai la luce di Edoardo , che sia d'esempio per tutti i ragazzi al fine di aprirsi e di confrontarsi di piu fra loro e con i loro genitori , nessuna vita deve mai piu spegnersi !