DINO PEPE: “CAOS GASOLIO PER LE AZIENDE AGRICOLE, SITUAZIONE DIFFICILISSIMA"

“Sono trascorsi 6 mesi dalla mia ultima denuncia circa i problemi finanziari di tante aziende agricole abruzzesi che, provate dalle piogge eccezionali e dai lunghi periodi di siccità, versano in condizioni di difficoltà economiche tali da non poter affrontare, spesso, le spese correnti, a partire dall’acquisto del carburante” scrive il Consigliere regionale Dino Pepe.

“Oggi la situazione è resa ancora più grave dai disservizi legati alla gestione del gasolio agricolo agevolato che risentono delle inefficienze amministrative causate anche dalla destrutturazione degli uffici UMA del territorio.

In un contesto di fragilità delle Aziende agricole abruzzesi, che cercano di ripartire dopo gli ingenti danni subiti dai raccolti negli ultimi due anni, l’incapacità della Regione Abruzzo di aumentare le assegnazioni di gasolio agevolato e i gravi disservizi del portale online per la gestione del gasolio stesso, come denunciato dalle associazioni di categoria, sta aggravando una situazione già critica per tante aziende del settore” prosegue il Consigliere Dem.

“Imprese e distributori sono nel caos. In questi ultimi 40 giorni dell’anno dovranno essere istruite oltre 15000 domande di gasolio agricolo.

La Regione ha il dovere di intervenire e ripristinare l’accesso a servizi fondamentali per il comparto, il sostegno vero all’agricoltura va praticato e si misura con la concretezza degli interventi” conclude Pepe.