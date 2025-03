VIDEO/ IL PRESIDENTE SACCOMANDI (TE.AM): "I TERAMANI HANNO RISPOSTO BENISSIMO ALLA NUOVA RACCOLTA RUR"

Ha partecipato ai controlli con l'assessore Cordone e il vigile ecologico Calvarese, stamattina, il presidente della Te.Am Sergio Saccomandi che si complimenta con i cittadini puntuali e quasi perfetti, a parte i soliti incivili che continueranno ad essere tali anche con la nuova raccolta Rur.

C'è qualcosa ancora da sistemare come l'App di prenotazione e pian piano tutto andrà a regime come ha ben evidenziato il presidente Te.Am. Per quei pochi cittadini che invece, per un motivo o l'altro si sono sbagliati nel differenziare sono stati lasciati degli avvisi sul mastello grigio.

Anche l'assessore Graziella Cordone sentita stamattina in una intervista si è complimentata con i teramani.