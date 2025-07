VIDEO-FOTO/ NASCE "TERAMO CORAGGIOSA": IL NUOVO GRUPPO POLITICO GUIDATO DA ANDREA CORE E VINCENZO D’ERCOLE, CON IL SOSTEGNO DEL SENATORE MICHELE FINA

Un progetto politico nuovo, inclusivo e ambizioso prende forma in provincia di Teramo: si chiama "Teramo Coraggiosa" e nasce da un’idea del vicepresidente della Provincia, Andrea Core, insieme al consigliere delegato Vincenzo D’Ercole. A tenere a battesimo l’iniziativa è stato il senatore del Partito Democratico Michele Fina, presente all’evento di lancio come segno di sostegno politico e istituzionale.

L’obiettivo è chiaro: allargare, unire e rinnovare il panorama politico locale, costruendo un gruppo in grado di dare voce alle esigenze dei territori e di raccogliere le energie migliori del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali, ha detto il senatore Fina nella presentazione di stamattina in Provincia. Presenti anche il Sindaco di Teramo e il Presidente della Provincia con molti consiglieri "curiosi" di centrodestra.

"Teramo Coraggiosa" si propone come una forza di supporto attivo alle elezioni comunali nei diversi centri della provincia, ma guarda anche con determinazione alle future sfide regionali. Il progetto, spiegano i promotori, parte dalla provincia ma è destinato ad espandersi in altri comuni, a cominciare proprio da Teramo città, dove il gruppo vedrà l’ingresso ufficiale di Sara Falini.

“È il momento di unire competenze, esperienze e visioni per costruire un’alternativa concreta, radicata nei bisogni reali dei cittadini e proiettata al futuro della nostra provincia e dell’Abruzzo” – ha dichiarato Andrea Core nel corso della presentazione.

Vincenzo D’Ercole ha sottolineato come “la politica debba tornare a essere coraggio, presenza, ascolto. Questo gruppo nasce per dare risposte, non per alimentare divisioni”.

Il senatore Michele Fina, intervenuto a sostegno dell'iniziativa, ha evidenziato l’importanza di nuove aggregazioni civiche capaci di rafforzare e rinnovare il campo progressista: “Servono realtà coraggiose e credibili come questa per affrontare le sfide che abbiamo davanti, a livello locale e regionale”.

"Teramo Coraggiosa" si candida dunque a essere un laboratorio politico territoriale, aperto, plurale, e determinato a incidere nel prossimo ciclo amministrativo.