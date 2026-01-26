VIDEO/ INDETTE LE ELEZIONI PROVINCIALI: SI VOTA DOMENICA 8 MARZO

Con Decreto firmato dal presidente della Provincia Camillo D’Angelo sono state convocate le elezioni provinciali di secondo livello, che si svolgeranno domenica 8 marzo, dalle ore 8 alle 20, nel seggio allestito nella sala Giunta dell’Ente.

L’Ufficio elettorale, presieduto dal segretario generale Maria Grazia Scarpone, opererà sulla base delle Linee guida del Ministero dell’Interno. Le operazioni di scrutinio avranno inizio dalle ore 8 della giornata successiva al voto, lunedì 9 marzo.

La presentazione delle liste di candidati è prevista nei seguenti termini:

domenica 15 febbraio, dalle ore 8 alle 20

lunedì 16 febbraio, dalle ore 8 alle 12

Come noto, si tratta di elezioni di secondo livello: hanno diritto di voto i sindaci e i consiglieri comunali in carica al momento della convocazione, mentre possono candidarsi sindaci e consiglieri dei Comuni in carica alla data di presentazione delle liste.

Il Consiglio provinciale sarà eletto sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a dieci. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (massimo sei candidati su dieci). Le liste devono inoltre essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Tutte le informazioni relative alle attività elettorali sono disponibili sul sito ufficiale https://elezioni.provincia.teramo.it, dove sono già consultabili il Decreto di indizione, quello sulla composizione dell’Ufficio elettorale e l’Avviso ai candidati sugli adempimenti di legge.