ELEZIONI IN PROVINCIA/ LA FORZA DEL TERRITORIO, LISTA CONSEGNATA: TRA I NOMI ALTITONANTE E LA PROVVISIERO

È stata consegnata questa sera alle 19 dal consigliere Luca Corona la lista di centrodestra “La forza del territorio” per l’elezione del Consiglio provinciale di Teramo dell’8 marzo 2026. Un elenco che raccoglie amministratori e rappresentanti locali e che presenta anche alcuni consiglieri considerati inaspettati, come il sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante, il consigliere comunale di Ancarano Danilo Gatti e Caterina Provvisiero. La lista è stata presentata da Luca Corona consigliere comunale di Teramo accompagnato dalla consigliera regionale Marilena Rossi.

Ecco i nomi dei candidati:

Pietro Adriani

Maria Cristina Cianella

Luciano Giansante

Fabio Altitonante

Nadia Ciprietti

Danilo Gatti

Federica Intini

Caterina Provvisiero

Ettore Trosini

Bruno Valentini

La presentazione della lista segna un passaggio chiave verso il voto provinciale, con il centrodestra che punta su un gruppo di amministratori radicati nei territori e su un equilibrio tra esperienza amministrativa e rappresentanza locale.

L'ufficio elettorale riapre domani mattina dalle ore 8 alle ore 12. Mancano ancora all'appello, la lista del Presidente e quella di coaalizione di centrosinistra.