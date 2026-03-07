×

ELEZIONI AD ISOLA/ IL CENTRODESTRA CONVERGE SU GIANCARLO DI MARCO CANDIDATO SINDACO

Le forze politiche del centrodestra hanno individuato il candidato che guiderà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. Dopo un percorso di confronto tra partiti e realtà civiche, la scelta è ricaduta su Giancarlo Di Marco, ritenuto il profilo più adatto a guidare la comunità nel prossimo mandato.GIANCARLO_DI_MARCO.jpg

 

A sostenerlo saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. L’indicazione è arrivata al termine di una fase di dialogo e di valutazioni condivise tra i rappresentanti delle forze politiche della coalizione – Amelide Francia, Romeo Lucci, Romeo Panetta e Marco Di Ermenegildo – insieme a diverse componenti civiche del territorio.

Secondo quanto spiegato dai promotori dell’iniziativa, il confronto ha avuto l’obiettivo di individuare una figura capace di tenere insieme competenze amministrative, visione politica e attenzione alle esigenze della comunità. Da qui la convergenza su Di Marco, considerato in grado di rappresentare un progetto unitario per il territorio.

La scelta, sottolineano i rappresentanti della coalizione, nasce anche dall’ascolto delle istanze dei cittadini e dalla volontà di costruire un programma amministrativo orientato allo sviluppo locale, al rafforzamento dei servizi e al miglioramento della qualità della vita.

Nelle prossime settimane verrà presentato il programma elettorale, elaborato con il contributo di associazioni, cittadini, realtà sociali e professionisti. L’obiettivo dichiarato è quello di definire una proposta amministrativa condivisa e aperta al contributo della comunità.

La coalizione, che riunisce le principali forze del centrodestra insieme a diverse esperienze civiche, si dice inoltre disponibile ad accogliere nuovi contributi e partecipazioni da parte di chi vuole prendere parte al progetto politico per il futuro dell’isola.

 