BLITZ DEI CARABINIERI, NUGNES: “ROSETO CITTÀ ACCOGLIENTE, NO A VIOLENZA E RAZZISMO”

Appresa la notizia dell’operazione condotta nelle prime ore di oggi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, ho contattato telefonicamente il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Corradetti, per esprimere le mie più sincere congratulazioni per l’importante attività investigativa svolta.

Ho voluto estendere il mio ringraziamento anche ai militari della Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi, guidati dal Comandante Luogotenente C.S. Giuseppe Tarantino, per il lavoro quotidiano che svolgono con professionalità e dedizione a tutela della sicurezza e della legalità nella nostra città.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità rosetana, desidero esprimere il più sincero apprezzamento all’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto. Operazioni come quella di oggi rappresentano un segnale importante di presenza sul territorio, nella difesa dei valori della legalità, della convivenza civile e del rispetto reciproco.

Roseto degli Abruzzi è una città che vive di sport e che ha nella pallacanestro uno dei simboli più importanti della propria identità. La nostra comunità è orgogliosa della propria tradizione sportiva e dei valori positivi che lo sport, e in particolare la pallacanestro rosetana, ha sempre rappresentato: rispetto, passione, inclusione e sano confronto. Proprio per questo, episodi di violenza o comportamenti che tradiscono questi valori non possono e non devono trovare spazio né nello sport né nella nostra città.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini, qualora venissero confermate le ipotesi investigative relative alla presenza di un gruppo organizzato che avrebbe promosso azioni violente a sfondo razziale, desidero ribadire con fermezza che Roseto degli Abruzzi è e deve continuare a essere una città accogliente, rispettosa delle regole di convivenza civile e di ogni persona, indipendentemente dall’origine, dalla cultura o dalla religione.

La nostra comunità ha sempre dimostrato grande senso civico e solidarietà, e continueremo a lavorare insieme alle Forze dell’Ordine, alle istituzioni, alle associazioni e alle realtà sportive affinché sul nostro territorio non trovino spazio odio, discriminazione o violenza, ma prevalgano sempre i valori della legalità, del rispetto e del confronto.

Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi