REFERENDUM / I SEGGI DEL DELFICO SI SPOSTANO AL MILLI



Il sequestro del Delfico, in vista del referendum, sta creando disorientamento tra moltissimi elettori, che in queste ore non sanno dove recarsi per votare. Certastampa ha contattato l’Ufficio elettorale del Comune di Teramo e appurato che i seggi del Delfico saranno tutti spostati al Milli, in via Carducci. Il sequestro del Delfico, disposto dalla Procura, sta creando un forte disorientamento tra moltissimi elettori, che in queste ore non sanno dove recarsi per votare al referendum. Una situazione che si sta traducendo in dubbi e preoccupazioni per molti residenti del centro. Certastampa ha contattato l’Ufficio elettorale del Comune di Teramo, appurando che tutte le sezioni originariamente collocate all’interno del Delfico saranno trasferite al Milli, in via Carducci. Una decisione necessaria per garantire lo svolgimento regolare della consultazione. Il problema principale resta però quello dell’informazione: molti cittadini, infatti, non sono ancora a conoscenza del cambiamento.