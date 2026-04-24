ELEZIONI / PRESENTATA "MONTORIO C'È" LA LISTA DI ALTITONANTE

È stata presentata ufficialmente la lista “Montorio c’è – Altitonante Sindaco”, con i candidati che affiancheranno Fabio Altitonante nella prossima sfida amministrativa.

Si tratta di una squadra rinnovata, che unisce l’energia dei giovani alla competenza di chi ha già amministrato. L’obiettivo è chiaro: dare continuità a un percorso che in questi cinque anni ha prodotto risultati concreti, con conti risanati e servizi creati e rafforzati. La ricostruzione, partita da zero, oggi procede con risultati tangibili e interventi diffusi su tutto il territorio. È stato inoltre avviato un piano di opere pubbliche senza precedenti, pari a 59 milioni di euro tra interventi realizzati, in corso e già finanziati a Montorio e nelle Frazioni.



Capolista è Mirco Tomassetti, capogruppo uscente in Consiglio comunale. È candidata anche Mariangela Cortellini, assessore uscente, insieme a una squadra composta da giovani, professionisti, persone d’esperienza, uomini e donne espressione concreta della comunità montoriese.



Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale:

Mirco Tomassetti

Mariangela Cortellini

Andrea Di Giuseppantonio

Ines Faiazza

Luigia Florimbj

Miriana Merlini

Eleonora Moschella

Onorio Nallira

Danilo Profeta

Diomira Nibid

Dino Tarquini

Eraldo Trignani

Un ringraziamento è stato rivolto da Altitonante anche ai consiglieri e agli assessori uscenti, che si sono impegnati in questi cinque anni con l’obiettivo di rimettere in moto il Comune e restituire a Montorio stabilità, credibilità e prospettiva.



“Cinque anni fa Montorio era ferma. Oggi è una città che ha ripreso a muoversi, a investire, a costruire – ha dichiarato Altitonante – Abbiamo rimesso ordine, aperto cantieri, riportato fiducia.

Oggi vediamo risultati concreti. Ma sappiamo bene che non basta. Il lavoro fatto è solo una parte di ciò che Montorio può diventare.

Abbiamo aperto una strada. Ora dobbiamo completarla. Ci sono opere da concludere, progetti da realizzare, una città da rendere ancora più forte, moderna e attrattiva.

Lo possiamo fare solo in un modo: avanti insieme, con serietà, responsabilità e con una squadra pronta a lavorare ogni giorno per Montorio”.



La lista “Montorio c’è – Altitonante Sindaco” si presenta come una proposta solida e credibile, fondata sui risultati e orientata al futuro. Quella guidata da Altitonante, è una squadra pronta a proseguire, insieme, il percorso di crescita della città.