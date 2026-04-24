ELEZIONI / COLPO DI SCENA AD ISOLA: IANNI SI RITIRA: «NON SIAMO RIUSCITI A FAR COMPRENDERE QUELLO CHE ABBIAMO FATTO»

L’Amministrazione comunale con Sindaco Andrea Ianni porta a conoscenza la cittadinanza che non parteciperà con il proprio gruppo ed i propri candidati alle prossime elezioni amministrative 2026. Le ragioni sono tante e da ricercarsi in una serie di fattori che più di altri hanno influenzato la scelta. Innanzitutto, una chiara autocritica nel non essere riusciti a comunicare e a trasmettere alla cittadinanza tutto l’impegno profuso per il territorio e per i cittadini che lo vivono quotidianamente. Siamo partiti troppo tardi ad informare i cittadini circa tutte le attività svolte durante gli oltre cique anni di amministrazione. Non siamo riusciti a trasmettere ai cittadini tutto quello che è stato fatto e che non si vede all’interno degli Uffici e nella vera e propria “macchina comunale”. L’Amministrazione è sempre stata trasparente sulle scelte politiche anche all’esterno del proprio territorio, ringraziando pubblicamente chi davvero ha aiutato nei momenti difficili (ad esempio durante il periodo Covid e post-Covid), chi ha supportato il territorio nel reperimento dei fondi, chi ha aiutato l’Amministrazione durante le emergenze (ad esempio, la frana sulla strada forestale per le Piane del Fiume). L’Amministrazione ringrazia pubblicamente i propri uffici, la Segretaria Comunale per tutto il lavoro ed il supporto ricevuti per portare a termine tanti lavori, mai svolti in precedenza. Infine, l’Amministrazione ha voluto impostare il proprio indirizzo politico per il futuro nell’ottica di ricreare una unica area progressista ad Isola del Gran Sasso. Questa idea non è stata apprezzata né dalla politica locale né da quella provinciale. Ne prendiamo atto, così come prendiamo atto di non essere riusciti da soli a ricreare un gruppo forte e coeso come in passato. Per queste ragioni la decisione è di uscire di scena e di lasciare i simpatizzanti e gli amici liberi di scegliere come meglio fornire il proprio contributo.

Andrea Ianni