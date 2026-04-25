ELEZIONI / ELEZIONI COMUNALI, NASCE “VISIONE COMUNE”: NORI CANDIDATA SINDACO, BARNABEI NELLA SQUADRA

Si completa il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative: alla lista già presentata dal sindaco uscente Fabio Altitonante, si aggiunge quella del centrosinistra che candida alla carica di primo cittadino Alessia Nori. Una costruzione non semplice, maturata al termine di una giornata intensa di confronti e trattative all’interno dell’area progressista, culminata con la decisione di Raniero Barnabei – che aveva inizialmente annunciato una propria candidatura – di convergere sul progetto unitario e sostenere Nori.

Nasce così la lista “Visione Comune”, espressione di un’alleanza che punta a presentarsi compatta all’appuntamento elettorale di fine maggio.

Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale:

Raniero Barnabei

Alessandro Di Giambattista

Leonardo Orsoli

Roberto Orminio

Fabio Godereccio

Erminia Di Donatoantonio

Raissa Tatantelli

Ilaria Lupinetti

Desire’ De Dominicis

Serena Di Giammarco

Daniela Mascitti

Lorenzo D’Angelantonio

La lista si propone come sintesi di esperienze politiche e civiche, con l’obiettivo di offrire un progetto condiviso per il futuro del territorio, puntando su partecipazione, coesione e sviluppo locale.