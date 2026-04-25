ELEZIONI / ECCO "INSIEME PER CASTELLI" LA LISTA DI PAOLO TANCREDI CANDIDATO SINDACO







È quella di Paolo Tancredi la seconda lista depositata a Castelli. La lista civica “Insieme per Castelli” presenta una squadra composta da dieci candidati al consiglio comunale. Si tratta di un gruppo eterogeneo, con profili provenienti sia dal territorio locale sia da esperienze diverse, uniti dall’obiettivo di guidare il Comune nel prossimo mandato.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale:

Antonio Censasorte

Dante De Vincentiis

Fabio Di Claudio

Vincenzo Di Simone

Lorenzo Marroni

Gabriele Melchiorre

Romina Menei

Martina Trifoni

Pio Verdone

Alexandre Verzilli

La lista punta a rappresentare diverse sensibilità e competenze del territorio. Nei prossimi giorni sono attesi anche i programmi e le linee guida che accompagneranno la candidatura di Tancredi nella corsa alla carica di sindaco.