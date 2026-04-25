ELEZIONI / ECCO "INSIEME PER CASTELLI" LA LISTA DI PAOLO TANCREDI CANDIDATO SINDACO

È quella di Paolo Tancredi la seconda lista depositata a Castelli. La lista civica “Insieme per Castelli” presenta una squadra composta da dieci candidati al consiglio comunale. Si tratta di un gruppo eterogeneo, con profili provenienti sia dal territorio locale sia da esperienze diverse, uniti dall’obiettivo di guidare il Comune nel prossimo mandato.
Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale:
- Antonio Censasorte
- Dante De Vincentiis
- Fabio Di Claudio
- Vincenzo Di Simone
- Lorenzo Marroni
- Gabriele Melchiorre
- Romina Menei
- Martina Trifoni
- Pio Verdone
- Alexandre Verzilli
La lista punta a rappresentare diverse sensibilità e competenze del territorio. Nei prossimi giorni sono attesi anche i programmi e le linee guida che accompagneranno la candidatura di Tancredi nella corsa alla carica di sindaco.