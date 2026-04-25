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ELEZIONI COMUNALI, PRESENTATA LA LISTA “CASTELLI FUTURA”: DI SIMONE CANDIDATA SINDACO

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PHOTO-2026-04-25-12-30-05.jpgUfficializzata la lista “Castelli Futura”, che si presenta alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Castelli con candidata alla carica di sindaco Ludovica Di Simone.

Di seguito i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • Luigi Di Giuseppe
  • Catia Di Pasquantonio
  • Stefania Di Simone
  • Lisa Di Stefano
  • Lorenzo Di Stefano
  • Patrizia Romitelli
  • Fabrizio Sulli

La lista “Castelli Futura” si propone come progetto civico volto al rinnovamento amministrativo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze della comunità locale.

 