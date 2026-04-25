ELEZIONI COMUNALI, PRESENTATA LA LISTA “CASTELLI FUTURA”: DI SIMONE CANDIDATA SINDACO

Ufficializzata la lista “Castelli Futura”, che si presenta alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Castelli con candidata alla carica di sindaco Ludovica Di Simone.
Di seguito i candidati alla carica di consigliere comunale:
- Luigi Di Giuseppe
- Catia Di Pasquantonio
- Stefania Di Simone
- Lisa Di Stefano
- Lorenzo Di Stefano
- Patrizia Romitelli
- Fabrizio Sulli
La lista “Castelli Futura” si propone come progetto civico volto al rinnovamento amministrativo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze della comunità locale.