ISOLA DEL GRAN SASSO/ ELEZIONI COMUNALI, LISTA CIVICA “RADICI E FUTURO”: DI MARCO CANDIDATO SINDACO

Presentata la lista civica “Radici e Futuro” ad Isola del Gran Sasso che sostiene la candidatura a sindaco di Giancarlo Di Marco in vista delle prossime elezioni amministrative.
Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale:
- Stefano Mariano
- Amelide Francia
- Romeo Lucci
- Simona Scatena
- Nicola Di Marco
- Monica Di Francesco
- Romeo Panetta
- Lucrezia Fieni
- Stefano Casalini
- Fadino Di Pietro
- Federico Ferri
- Emiliano D’Agostino
La lista civica “Radici e Futuro” si presenta con l’obiettivo di coniugare identità territoriale e sviluppo, puntando su partecipazione e attenzione alle esigenze della comunità locale.