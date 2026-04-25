ISOLA DEL GRAN SASSO/ ELEZIONI COMUNALI, LISTA CIVICA “RADICI E FUTURO”: DI MARCO CANDIDATO SINDACO

Presentata la lista civica “Radici e Futuro” ad Isola del Gran Sasso che sostiene la candidatura a sindaco di Giancarlo Di Marco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale:

Stefano Mariano

Amelide Francia

Romeo Lucci

Simona Scatena

Nicola Di Marco

Monica Di Francesco

Romeo Panetta

Lucrezia Fieni

Stefano Casalini

Fadino Di Pietro

Federico Ferri

Emiliano D’Agostino

La lista civica “Radici e Futuro” si presenta con l’obiettivo di coniugare identità territoriale e sviluppo, puntando su partecipazione e attenzione alle esigenze della comunità locale.