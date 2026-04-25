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ISOLA DEL GRAN SASSO/ ELEZIONI COMUNALI, LISTA CIVICA “RADICI E FUTURO”: DI MARCO CANDIDATO SINDACO

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Radiciefuturo

Presentata la lista civica “Radici e Futuro” ad Isola del Gran Sasso che sostiene la candidatura a sindaco di Giancarlo Di Marco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • Stefano Mariano
  • Amelide Francia
  • Romeo Lucci
  • Simona Scatena
  • Nicola Di Marco
  • Monica Di Francesco
  • Romeo Panetta
  • Lucrezia Fieni
  • Stefano Casalini
  • Fadino Di Pietro
  • Federico Ferri
  • Emiliano D’Agostino

La lista civica “Radici e Futuro” si presenta con l’obiettivo di coniugare identità territoriale e sviluppo, puntando su partecipazione e attenzione alle esigenze della comunità locale.