ELEZIONI COMUNALI, NASCE LA LISTA “#INCOMUNE – PROGETTO PER ISOLA”: ECCO I CANDIDATI

Si presenta ufficialmente la lista civica “#InComune – Progetto per Isola”, con candidato sindaco Antonio Trivellizzi nuova realtà in campo per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia. Il progetto, identificato anche dal simbolo “#incomune”, punta su partecipazione, identità territoriale e sviluppo locale, proponendosi come alternativa civica per il governo del territorio.

Dalla documentazione emerge l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Gianni Di Filippo

Angelina Di Marco

Gino Mascitti

Piergiorgio Possenti

Paola Chiavoni

Simone Betti

Luigi Di Pietrantonio

Franco Di Pietro

Cristian Di Varano

Simone Trasatti

Massimiliano Di Eleonora

Sabrina Di Profio

La lista “#InComune – Progetto per Isola” si presenta con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e amministrazione, promuovendo una visione condivisa di sviluppo e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alle risorse locali e alla comunità.