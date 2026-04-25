PRESENTATA LA LISTA PER LE COMUNALI: MASSIMO DI GIANCAMILLO CANDIDATO SINDACO AD ISOLA

È stata ufficialmente depositata la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali, collegata alla candidatura a sindaco di Massimo Di Giancamillo, al Comune di Isola del Gran Sasso. Il documento riporta i nomi dei candidati al consiglio comunale che affiancheranno il candidato primo cittadino nella competizione elettorale. Nella lista figurano sedici posti disponibili, di cui al momento risultano compilate le prime dodici posizioni. Tra i candidati indicati compaiono: Nardino Andreoli, Gianluca Colantoni, Marco Di Colantonio, Rocco Di Donato, Fabrizio Di Giancamillo, Tony Di Nicola, Valeria Di Sabatino, Malizia Leone, Vittorio Mariani, Alessandro Mercante, Antonello Pescosolido e Massimo Ricci. La presentazione della lista rappresenta un passaggio formale fondamentale in vista delle elezioni amministrative di Isola del Gran Sasso, che porteranno al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.