PRESENTATA LA LISTA PER LE COMUNALI: MASSIMO DI GIANCAMILLO CANDIDATO SINDACO AD ISOLA

È stata ufficialmente depositata la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali, collegata alla candidatura a sindaco di Massimo Di Giancamillo, al Comune di Isola del Gran Sasso. Il documento riporta i nomi dei candidati al consiglio comunale che affiancheranno il candidato primo cittadino nella competizione elettorale. Tra i candidati indicati compaiono: Nardino Andreoli, Gianluca Colantoni, Marco Di Colantonio, Romeo Di Donato, Fabrizio Di Giancamillo, Tony Di Nicola, Valeria Di Sabatino, Malizia Leone, Vittorio Mariani, Alessandro Mercante, Antonello Pescosolido e Massimo Ricci. La presentazione della lista rappresenta un passaggio formale fondamentale in vista delle elezioni amministrative di Isola del Gran Sasso, che porteranno al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.